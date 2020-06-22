Любой, кто покупал жильё, знает о предоставляемых государством льготах. Суть проекта в предоставлении гражданам возможности вернуть часть средств, которые были потрачены на приобретение жилья. Согласно закону, каждый гражданин, купивший жильё, имеет право на возврат части средств, в виде 13% подоходного налога.

Мало кто знает, что покупая квартиру в ипотеку, заёмщикам предоставляется возможность вернуть средства, потраченные на уплату процентов. Узнать подробности и рассчитать все можно через личный кабинет налоговой инспекции.

На какую сумму можно рассчитывать при налоговом вычете

Все кто трудится официально, обязаны платить 13% подоходного налога. Эта ставка едина для всех налогоплательщиков. Именно её учитывают при налоговом вычете. То есть, приобретая жильё стоимостью не дороже 2 млн. руб., сумма вычета составит 260 тысяч. При покупке квартиры дешевле 2000 000 рублей, сумма вычета будет исходить из ее стоимости, но не более той суммы, которая была потрачена на оплату налога.

Те, кто приобрёл жильё в ипотеку, могут рассчитывать на дополнительные льготы, в виде вычета по процентам. Это означает, что к основной сумме прибавляется 390 тыс. руб. в итоге общая сумма составит 350 тыс. рублей.

Когда можно воспользоваться льготами?

Налоговый вычет действует с того момента, когда жильё было зарегистрировано, и покупатель вступил в права собственника.

После приобретения квартиры или частного дома, находящейся на стадии строительства.

После приобретения земельного участка предназначенного под строительство жилого помещения.

С момента получения свидетельства на дом.

При каких обстоятельствах могут отказать в праве вычета?

Когда жильё приобретается на средства материнского капитала или приобретается работодателем.

В случае, когда договор купли-продажи жилья, был заключён между членами семьи или родственниками.

Способы получения вычета

Оформить налоговый вычет можно любым удобным способом. Лично посетив налоговую службу представив все необходимые документы. Этот способ наиболее распространён среди старшего поколения и тех, кто не привык пользоваться онлайн услугами.

Для удобства и экономии времени, подать заявление можно через официальный сервер, перейдя по ссылке Nalog.ru.

От пользователя лишь требуется завести личный кабинет и после регистрации, выбрать один из удобных способов.

Указать данные регистрационной карты, полученной ранее в ФНС России;

Или ввести квалифицированную электронную подпись.

Что нужно знать

Прежде чем подать заявление, необходимо знать, что вычет налогов распространяется только на ту часть дохода, с которой был уплачен НДФЛ.