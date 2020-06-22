Над Атлантическим океаном заметили гигантское пыльное облако

Над Атлантическим океаном было замечено облако пыли гигантского масштаба.
Как сообщается, облако имеет размер более трёх тысяч километров. В настоящее время оно достигло Малых Антильских островов, где находится его эпицентр. Облако движется в сторону юго-восточных штатов США и уже касается американского побережья.
Наблюдение за облаком осуществляется со спутника NASA с 13 июня. Также в ходе исследований образцов, собранных в Сенегале, было обнаружено, что облако переносит опасные бактерии, которые воздействуют на органы дыхания. Они способны попасть в организм человека вместе с вдыханием этой пыли. В Сенегале, как отмечается, облако пыли спровоцировано резкое повышение уровня заболеваемости астмой, бронхитом и ОРВИ.
Подобные облака, как сообщается, время от времени образуются и летят в сторону Карибских островов, где и оседают. Однако на этот раз пыли намного больше, и движется она не по стандартному пути.
«По словам ученых, от которых я получил некоторую информацию, размеры этого пылевого облака превышают стандартные», – рассказал старший метеоролог AccuWeather и ведущий эксперт по ураганам Дэн Коттловски.
«К тому же могу добавить, что пыль начала распространяться у побережья Африки несколько дней назад, возможно, более недели назад. И распространение продолжается», – добавил эксперт.
A large plume of dust has moved off the west coast of Africa during the last few days. As this dry and dusty Saharan air layer moves across the tropical Atlantic toward the Caribbean it will help suppress the development of tropical systems. pic.twitter.com/fCoTw2xvl0— NWS Eastern Region (@NWSEastern) June 18, 2020