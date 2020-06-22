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Над Атлантическим океаном было замечено облако пыли гигантского масштаба.

Как сообщается, облако имеет размер более трёх тысяч километров. В настоящее время оно достигло Малых Антильских островов, где находится его эпицентр. Облако движется в сторону юго-восточных штатов США и уже касается американского побережья.

Наблюдение за облаком осуществляется со спутника NASA с 13 июня. Также в ходе исследований образцов, собранных в Сенегале, было обнаружено, что облако переносит опасные бактерии, которые воздействуют на органы дыхания. Они способны попасть в организм человека вместе с вдыханием этой пыли. В Сенегале, как отмечается, облако пыли спровоцировано резкое повышение уровня заболеваемости астмой, бронхитом и ОРВИ.

Подобные облака, как сообщается, время от времени образуются и летят в сторону Карибских островов, где и оседают. Однако на этот раз пыли намного больше, и движется она не по стандартному пути.

«По словам ученых, от которых я получил некоторую информацию, размеры этого пылевого облака превышают стандартные», – рассказал старший метеоролог AccuWeather и ведущий эксперт по ураганам Дэн Коттловски.

«К тому же могу добавить, что пыль начала распространяться у побережья Африки несколько дней назад, возможно, более недели назад. И распространение продолжается», – добавил эксперт.

Над Атлантическим океаном заметили гигантское пыльное облако

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