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Вадим Скибицкий, являющийся представителем главного разведуправления украинского Минобороны прокомментировал российские учения “Кавказ-2020”.

Как он считает, эти учения направлены исключительно на устрашение Украины и Европы. По его мнению, Россия проводит целевое наращивание войск рядом с границей с Украиной, а также осуществляет милитаризацию Крыма. Он выражает обеспокоенность тому, что учения проводят рядом с границей, а не в глубине России, как это было ранее.

Также было высказано предположение, что Россия собирается устроить провокацию против Киева для захвата “своих бывших территорий”.

В учениях, как сообщается, будут задействованы военные из 17 стран-партнёров России, общим числом около 120 тысяч человек. Также участие примут 3 тысячи бронемашин, 550 самолётов и вертолётов, около полусотни кораблей и пять подводных лодок.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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