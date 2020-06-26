Вадим Скибицкий, являющийся представителем главного разведуправления украинского Минобороны прокомментировал российские учения “Кавказ-2020”.

Как он считает, эти учения направлены исключительно на устрашение Украины и Европы. По его мнению, Россия проводит целевое наращивание войск рядом с границей с Украиной, а также осуществляет милитаризацию Крыма. Он выражает обеспокоенность тому, что учения проводят рядом с границей, а не в глубине России, как это было ранее.

Также было высказано предположение, что Россия собирается устроить провокацию против Киева для захвата “своих бывших территорий”.

В учениях, как сообщается, будут задействованы военные из 17 стран-партнёров России, общим числом около 120 тысяч человек. Также участие примут 3 тысячи бронемашин, 550 самолётов и вертолётов, около полусотни кораблей и пять подводных лодок.