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Украинский ресурс Defense Express, ссылаясь на собственные источники, подсчитал количество уничтоженных ЗРПК “Панцирь-С1” российского производства на территории Сирии и Ливии силами Турции.

Как утверждается, в Ливии было уничтожено 15 комплексов, и ещё восемь – в Сирии. Таким образом, общее число уничтоженных “Панцирей” составляет 23 комплекса. Также отмечается, что большая часть из них была разбита при помощи турецких дронов-беспилотников Bayraktar TB2 и Anka-S.

По мнению авторов статьи, успех Турции в расправе над российскими “Панцирями” заключается в применении беспилотников в составе роя, а также в работе турецких станций радиотехнического мониторинга и радиоэлектронного подавления.

Впрочем, издание также уточняет, что нет информации о том, сколько комплексов были уничтожены без возможности восстановления, а сколько подлежат ремонту.

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