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Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.

Данной новинкой оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ), созданная на основе 4-осной грузовой машины КамАЗ. Она также включает в себя специальную заряжающую технику. Министерство обороны начало закупку данных комплексов еще в прошлом году, но их фотографии появились лишь сейчас.

ИСДМ оснащена современными пусковыми контейнерами, в которых можно размещать инженерные мины новейшего поколения. Радиус поражения этой системы варьируется от пяти до пятнадцати километров. Залп осуществляется в автоматическом режиме по указанным ранее точкам. Затем пункты управления получают сведения о заминированных зонах.

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