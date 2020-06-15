Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Данной новинкой оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ), созданная на основе 4-осной грузовой машины КамАЗ. Она также включает в себя специальную заряжающую технику. Министерство обороны начало закупку данных комплексов еще в прошлом году, но их фотографии появились лишь сейчас.
ИСДМ оснащена современными пусковыми контейнерами, в которых можно размещать инженерные мины новейшего поколения. Радиус поражения этой системы варьируется от пяти до пятнадцати километров. Залп осуществляется в автоматическом режиме по указанным ранее точкам. Затем пункты управления получают сведения о заминированных зонах.
Боевая и транспортно-заряжающая машины комплекса дистанционного минирования ИСДМ. Фото: https://t.co/4hMyIIK49W pic.twitter.com/Yb53a6qF7Z— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 14, 2020