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В Туле на параде Победы была представлена новая бронированная разведывательная машина “Марс-2000”.

О создании такой машины было сообщено совсем недавно – 27 мая 2020 года о разработке заявил гендиректор “Военно-промышленной компании”. Целью создания разведывательного пункта “Марс-2000”, как отмечается, является осуществление разведки, а также целеуказания ракетным войскам и артиллерии. Разработка началась около года назад.

Как сообщается, “Марс-2000” создан на базе бронетранспортёра БТР-82, его головным разработчиком является тульское НПО “Стрела”.

В настоящее время машина проходил государственные испытания. Известно, что машина имеет тульский модуль с разведывательным оборудованием на выдвижных мачтах, РЛС, средства связи и пулемёт.

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