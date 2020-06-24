Во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимого в Москве, на Красную площадь вышел расчёт из Серпухова.

В нём находилось, как отмечается, около 600 курсантов и офицеров, представляющих серпуховский филиал Военной академии РВСН. Во главе расчёта находился генерал-майор Андрей Морозов.

Также на трибуны был приглашён ветеран ВОВ Николай Иванович Козлов. Как отмечается, он является жителем Серпухова и был приглашён на торжество в качестве почётного гостя. Он является обладателем ордена Красного Знамени, а также орденами Славы второй и третьей степени. Участие в боевых действиях он принимал в 1942-1945 годах, был ранен четыре раза.

Торжественный парад состоялся 24 июня, так как из-за коронавирусной инфекции его пришлось отменить 9 мая и перенести на другой день.