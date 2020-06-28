читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из городских сообществ в социальной сети ВКонтакте появилась фотография брянской детской площадки, на которой запечатлена небольшая могилка с крестом.

Фотография была размещена вчера, 27 июня. Ее сделали в окрестностях Володарского района. Автор снимка в шутку отметил, что дети, судя по всему, кого-то похоронили во время очередной опасной игры. К обсуждению фото подключились десятки брянцев, каждый из которых начал строить свои предположения о том, что именно закопано в земле.

Одна из жительниц Брянска вспомнила о том, что в детстве она и ее друзья имели собственное кладбище для животных. Там они хоронили домашних питомцев, а также лягушек, ежиков и цыплят. Практически каждый день кто-нибудь из ребят приходил к могилкам и клал на них цветы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Каширский маньяк из Подмосковья признался еще в двух преступлениях

Андрей Ежов, каширский маньяк-сантехник, в рамках допроса рассказал об еще двух убийствах.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Следователь МВД собирал деньги на лечение фейковой болезни в Подмосковье

В подмосковном городе Дмитров местный следователь МВД собирал деньги на лечение болезни,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти в пятницу ожидается жара до +32 градусов

Метеорологи обещают, что в эту пятницу, 26 июня, в Ленобласти будет наблюдаться… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 июня – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи, 28 июня – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск, 28 июня – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 28 июня – ясно, до 29 °C | Подольск, 28 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир, 28 июня – ясно, до 25 °C |