В одном из городских сообществ в социальной сети ВКонтакте появилась фотография брянской детской площадки, на которой запечатлена небольшая могилка с крестом.

Фотография была размещена вчера, 27 июня. Ее сделали в окрестностях Володарского района. Автор снимка в шутку отметил, что дети, судя по всему, кого-то похоронили во время очередной опасной игры. К обсуждению фото подключились десятки брянцев, каждый из которых начал строить свои предположения о том, что именно закопано в земле.

Одна из жительниц Брянска вспомнила о том, что в детстве она и ее друзья имели собственное кладбище для животных. Там они хоронили домашних питомцев, а также лягушек, ежиков и цыплят. Практически каждый день кто-нибудь из ребят приходил к могилкам и клал на них цветы.