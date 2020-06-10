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На Алтае местный житель, пробравшийся в чужом дом, потребовал у находившейся там несовершеннолетней девочки накормить его.

Инцидент произошёл в селе Бирюля Майминского района, куда 44-летний мужчина приехал к своим знакомым. Компания проводила время за распитием алкоголя.

Приехавший мужчина утром пошёл в магазин, и заметил приоткрытую дверь в одном из домов. Он зашел в дом, где находились две сестры, мать которых ушла на работу. Мужчина начал требовать у старшей, 13-летней сестры, чтобы она накормила его, на что девочка дала отказ.

Злоумышленник схватил её за горло и начал угрожать убийством. В это время младшая сестра начала звать на помощь, и мужчина был вынужден скрыться. Он был задержан после обращения матери девочек в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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