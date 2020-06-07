Житель Индии, заметивший в своем доме змей, решил проверить кондиционер, и обнаружил в аппарате около сорока особей.

Шрадхананд, фермер из деревни Павли Хурд, район Меерут, рассказал, что он заметил змею на полу своей спальни в понедельник вечером и выпустил рептилию на улицу.

Мужчина отметил, что вернулся в спальню и нашел еще трех змей у своей кровати. Он начал искать место, откуда они попадают в дом и обнаружил порядка сорока особей в своем кондиционере.

Шрадхананд сказал, что убрать змей из техники ему помогли соседи. Вместе они выпустили рептилий в лесном массиве.

Местный ветеринар отмечает, что змея-мать, по-видимому, откладывала яйца внутри кондиционера, который не использовался в течение нескольких месяцев, и потомство недавно вылупилось.