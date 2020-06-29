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Столице России удалось попасть в двадцатку наиболее перспективных европейских городов в плане вложений средств в технологии. Речь идет о списке Tech Cities of the Future.

Специалисты проанализировали свыше семидесяти городов, расположенных в Европе. Они оценивались по нескольким параметрам: развитость инфраструктуры, объемы привлекаемого капитала, обеспеченность квалифицированными рабочими. В результате Москве удалось занять 18-ю строчку в текущем году.

В группе «Экосистема стартапов» Москва и вовсе смогла попасть на 10-е место. Если же говорить о топ-5, то в него вошли столицы Великобритании, Франции, Ирландии, Нидерландов и Германии. Данный рейтинг составлялся впервые.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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