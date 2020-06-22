Максим Ликсутов, заместитель мэра Москва, сообщил о том, что введение в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) позволит разгрузить радиальные линии метро на 10-30%.

Согласно его словам, как только удастся полностью ввести БКЛ, в столичном метрополитене больше не будет участков, на которых значительно превышена пропускная способность. Пассажиры при этом смогут насладиться более комфортными и удобными поездками.

Чиновник добавил, что наибольшая разгрузка произойдет на Кольцевой линии. Эксперты считают, что она освободится примерно на 20-30%. Помимо всего прочего, пассажиропоток сократится на Калужско-Рижской и Арбатско-Покровской линиях. Ликсутов отметил, что БКЛ станет наиболее протяженной линией метро – ее длина составит почти 70 километров.