Мнение: Если ЧВК «Вагнера» не существует, то ее следовало бы создать

Сотрудник информационного агентства News Front политолог Владимир Карасев, написал о докладе американского Фонда Карнеги, в котором говорилось о добровольцах ЧВК «Вагнера». Американские пропагандисты с грустью признали, что добровольцам ЧВК удалось положить конец однополярному миру.

Карасев напомнил своим читателям о том, что Фонд Карнеги занимается проамериканской пропагандой. Фонд получает финансирование из Госдепа, НАТО, ЦРУ и других организаций, продвигающих интересы США.

Фонд Карнеги приводит в докладе слова генерала Стивена Таунсенда (командующего силами США в Африке) о том, что Россия при помощи ЧВК якобы пытается «склонить чашу весов в Ливии в свою пользу». Автор публикации в News Front уверен в том, что российские добровольцы стали страшным сном для США.

«И теперь [США] приходится корректировать свои действия, в том числе и из-за крайне эффективных действий в песках наших «вагнеровцев», — уверен Владимир Карасев.

В докладе указывают на сходство добровольцев ЧВК «Вагнера» и русских добровольцев, воевавших на Балканах в 19 веке против турецкого владычества (добровольцы спасали христиан, а затем в 1930-х годах сражались против фашистов в гражданской войне в Испании).

Политолог подметил, что сравнение справедливо. Он напомнил о том, как добровольцы ЧВК помогли населению Донбасса избежать кровопролития, которое намеревались устроить украинские карательные нацбатальоны и ВСУ.

«Только спасение жизней мирных жителей в докладе Фонда Карнеги почему-то называют «российской агрессией против Украины», — пишет сотрудник News Front.

В докладе говорится о высоких заслугах добровольцев в Ливии, но при этом нет ни одного доказательства, которое бы указывало на то, что русские присутствовали в Ливии.

Американское издание Foreign Policy пишет о том, что добровольцы стали «наконечником копья России в деятельности по восстановлению глобального влияния».

Пропагандисты из США также сравнили ЧВК «Вагнера» со швейцарским ножом, подметив, что где бы добровольцы ни появились, они всегда становятся «фактором повышенной боевой эффективности». Политолог Владимир Карасев уверен, что подобная характеристика из уст противника звучит весьма достойно.

Военный эксперт Джек Марголин попросил читателей не забывать о том, что нет ни одного доказательства существования структуры ЧВК «Вагнера».

Публикация в News Front впечатлила читателей. Под материалом оставляют множество отзывов, среди которых нет отрицательных. Читатели советуют создать ЧВК «Вагнера», если такой организации в действительности еще нет.

«Полностью поддерживаю идею продолжать подыгрывать зарубежным СМИ. Не нужно стесняться хороших дел. Нужно активно раскручивать эту тему, вселяя ужас тем, кто не хочет жить «по-чесноку», — пишет читатель News-Front.