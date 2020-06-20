Представители японского Министерства обороны сообщили об обнаружении таинственной подводной лодки неподалеку от побережья Японии.

Согласно их словам, в четверг, 18 июня, японский военный корабль, который сопровождался патрульным самолетом, заметил неизвестную подлодку рядом с островом Амамиосима. Она направлялась в западную сторону. Через двое суток японские Силы самообороны обнаружили ее возле острова Екоатэ.

В связи с произошедшим Таро Коно, глава Минобороны Японии, заявил о необходимости тщательного слежения за прибрежными зонами и сбора необходимых сведений. В ведомстве не сообщили, кто именно владеет данной субмариной. Однако телеканал NHK, сославшись на свои источники, заявил, что она может принадлежать КНР.