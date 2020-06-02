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Министерство финансов предложило снизить первый взнос по льготной ипотеке до 15% от общей суммы.

В настоящее время первый взнос составляет 20% с лимитом кредита в три миллиона рублей, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этих регионах лимит составляет восемь миллионов рублей.

Предложение касается льготных ипотек, выдаваемых семьям с детьми, на Дальнем Востоке, а также по программе “Льготная ипотека под 6,5% годовых”. Последняя программа появилась всего лишь около месяца назад, в ней можно принять участие до 1 ноября 2020 года. Отмечается, что некоторые банки предоставляют и меньший процент.

Проект документа по снижению первоначального взноса был внесён в правительство 30 мая.

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