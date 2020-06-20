Михаил Галустян рассказал о том, сколько получал во время выступления в команде КВН.

Сейчас Галустян является весьма успешным и востребованным шоуменом и зарабатывает на своих выступлениях миллионы. Однако во время КВН его заработок, по его словам, был буквально мизерным.

Так, за один концерт в команде КВН он получал около 100 долларов. Таким образом, за месяц его доход составлял несколько тысяч долларов в месяц, а сейчас – в десятки раз больше.

Большая популярность пришла к нему после участия в телепроекте “Наша Russia” вместе с Сергеем Светлаковым. У него даже началась так называемая звёздная болезнь, но друзья, не связанные с шоу-бизнесом, быстро его осадили.

В настоящее время Гастуян перешёл на канал СТС, где ведёт проект “Миша портит всё”. Как он сообщил, он немного вырос, и теперь дома ТНТ уже не включит, так как у него дети, и есть вероятность столкнуться с каким-то неловким словом.