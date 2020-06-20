читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Галустян рассказал о том, сколько получал во время выступления в команде КВН.

Сейчас Галустян является весьма успешным и востребованным шоуменом и зарабатывает на своих выступлениях миллионы. Однако во время КВН его заработок, по его словам, был буквально мизерным.

Так, за один концерт в команде КВН он получал около 100 долларов. Таким образом, за месяц его доход составлял несколько тысяч долларов в месяц, а сейчас – в десятки раз больше.

Большая популярность пришла к нему после участия в телепроекте “Наша Russia” вместе с Сергеем Светлаковым. У него даже началась так называемая звёздная болезнь, но друзья, не связанные с шоу-бизнесом, быстро его осадили.

В настоящее время Гастуян перешёл на канал СТС, где ведёт проект “Миша портит всё”. Как он сообщил, он немного вырос, и теперь дома ТНТ уже не включит, так как у него дети, и есть вероятность столкнуться с каким-то неловким словом.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Житель Ижевска два дня насиловал женщину в заброшенном доме

В Ижевске 49-летнему местному жителю был вынесен приговор за удержание и изнасилование… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.06.2020
  • читать 1 минуту

Володин заявил, что в России “после Путина будет Путин”

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью выразил уверенность в том, что следующие… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.06.2020
  • читать 1 минуту

Американские истребители F-22 сопроводили российские Ту-95 у Аляски

На официальном аккаунте NORAD в соцсети «Твиттер» появилась информация о сопровождении российских… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 20 июня – пасмурно, до 17 °C | город Мытищи, 20 июня – дождь, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский, 20 июня – пасмурно, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 20 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев, 20 июня – пасмурно, до 32 °C | Подольск, 20 июня – небольшой дождь, до 28 °C | Армавир, 20 июня – пасмурно, до 25 °C |