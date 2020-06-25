Мария Захарова, являющаяся представителем от МИД России, заявила о том, что военные поставки, которое Киев получает от Вашингтона, усугубляют конфликт на юго-востоке Украины.

Так, отмечается, что ранее в США было заявлено о том, что Украине было поставлено вооружение и боевое оборудование, в том числе и противотанковые ракетные комплексы. Стоимость этой поставки в общей сумме составила более 60 миллионов долларов.

Как сообща Захарова, их позиция касаемо подобных поступков США прекрасно известна Вашингтону. Кроме того, она заявила, что совместные учения США и Украины, а также американские инструктора, находящиеся на украинских полигонах, являются грубым нарушением Киевом минских договоренностей.