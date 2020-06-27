В США продолжается изменение ряда обязанностей и ограничений, касающихся международных договоренностей в различных сферах, в особенности в области контроля над вооружениями.

Так, на данный момент в США отказались от Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, объяснив это тем, что под этот документ частично попадала разработка военных беспилотников. В США, как отмечается, весьма активно ведётся разработка нового поколения летающих роботов, и на них делается огромная ставка. Также Трамп отказался от договора об открытом небе и от НСВ-2.

В России же, если ранее было существенное отставание в развитии беспилотных технологий, в настоящее время разрыв практически преодолён. Также ведётся разработка над бомбардировщиком уже шестого поколения.

Кроме того, при помощи системы “Российский контейнер” можно проследить взлёт и появление в небе над Россией и Европой любого беспилотника. Силы США, как отмечается, постоянно пытаются проверить эту систему на прочность.

В связи с этим, как было высказано мнение, договор РКРТ уже весьма устарел из-за того, что он касается и беспилотников. Летающими роботами уже пользуются многие страны, что говорит о необходимости нового, современного договора.