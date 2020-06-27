Представители управления МВД по Магаданской области сообщили о гибели 68-летнего члена разведывательно-геологической экспедиции после нападения медведя.

Согласно словам сотрудников правоохранительных органов, данный инцидент случился в ста пятидесяти километрах от населенного пункта Омсукчан. Было найдено тело геолога, внешний осмотр которого показал, что он умер насильственной смертью. Согласно предварительным сведениям, его загрыз медведь.

Добраться до возвышенности Тынгыльчанская, на которой обнаружили труп, на автотранспорте невозможно, поэтому оперативно-следственную группу отправили туда на вертолете. В настоящее время они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.