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Представители администрации Ленинградской области сообщили о том, что местным медикам вручили госнаграды от Владимира Путина, российского лидера.

Речь идет об ордене Пирогова, который был вручен Любви Молодцовой, медицинской работнице стационара Киришского медицинского учреждения, боровшейся с распространением коронавируса в регионе. Юлия Тюрина, одна из медсестер больницы, получила орден Луки Крымского.

Областной Роспотребнадзор также подготовил отдельные награды для медработников. Орден Пирогова и Луки Крымского были вручены пяти врачам, включая фельдшера Елену Горюнов. Все они участвовали в лечении коронавирусных больных в Ленобласти.

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