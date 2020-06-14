Ветеран АТО Елена Самбул, которую знают под прозвищем Маруся Зверобой, в очередной раз начала угрожать Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Telegram она разместила пост, в котором сообщается о том, что жена Зеленского, Елена, заразилась коронавирусом. Комментируя эту новость, Зверобой сообщила, что “два дебила – это сила!”, и после этого она начала угрожать Зеленскому, заявив, что его “подвесят за ноги”, как это было с царской семьёй. Затем она советует ему как можно быстрее покинуть страну и уехать в Израиль, раз он такой “царь”.

Комментируя её угрозы, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский поинтересовался, является ли высказывание Зверобой антисемизмом или разжиганием межнациональной вражды.

В настоящее время Зверобой, как отмечается, проходит как подозреваемая по уголовному делу за предыдущие угрозы в адрес президента Украины.