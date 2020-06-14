читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ветеран АТО Елена Самбул, которую знают под прозвищем Маруся Зверобой, в очередной раз начала угрожать Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Telegram она разместила пост, в котором сообщается о том, что жена Зеленского, Елена, заразилась коронавирусом. Комментируя эту новость, Зверобой сообщила, что “два дебила – это сила!”, и после этого она начала угрожать Зеленскому, заявив, что его “подвесят за ноги”, как это было с царской семьёй. Затем она советует ему как можно быстрее покинуть страну и уехать в Израиль, раз он такой “царь”.

Комментируя её угрозы, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский поинтересовался, является ли высказывание Зверобой антисемизмом или разжиганием межнациональной вражды.

В настоящее время Зверобой, как отмечается, проходит как подозреваемая по уголовному делу за предыдущие угрозы в адрес президента Украины.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В США российские бомбардировщики Ту-95 назвали «летающим антиквариатом»

Читатели издания Fox News, опубликовавшего новость о перехвате российских бомбардировщиков возле Аляски,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчаются некоторые меры по противодействию распространению коронавируса.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.06.2020
  • читать 1 минуту

Украину напугало решение США «оставить Европу на съедение России»

В украинском издании Defense Express считают, что если США сократит свое военное… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 14 июня – ясно, до 21 °C | город Мытищи, 14 июня – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский, 14 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 14 июня – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев, 14 июня – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск, 14 июня – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир, 14 июня – облачно с прояснениями, до 25 °C |