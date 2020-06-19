Лже-хирурга Алену Верди тайно похоронили

Лже-хирург из Краснодара Алена Верди, по словам её подруги, была тайно похоронена.

Как сообщалось ранее, 30 мая Верди была найдена без сознания в своей квартире, где она находилась под домашним арестом. Вскоре после того, как она была госпитализирована, Алена впала в кому. Как заявили медики, её нашли слишком поздно, и у Верди уже начали происходить необратимые изменения.

Верди умерла из-за инсульта с образованием гематом. Из-за чего произошёл приступ, на данный момент неизвестно – по некоторой информации, он произошел из-за алкогольного или наркотического опьянения, согласно другим сведениями – из-за слишком большой дозы инсулина.

О состоявшихся похоронах рассказала подруга Верди, опубликовавшая фото с могильными венками. Также она сообщила, что Алену оклеветали и буквально закрывали ей рот, угрожая СИЗО.