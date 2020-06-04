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В Сети появилась видеозапись инцидента, произошедшего между танками Merkava Израиля, и ливанскими военными с РПГ-7.

Инцидент произошёл 2 июня. Военные израильской армии при поддержке своих танков зашли в буферную зону на границе с Ливаном рядом с населённым пунктом Адайсса. Как сообщается, этим они хотели продемонстрировать контроль над пограничной зоной. Представители миротворческой организации UNIFIL, а также военные Ливана, вооружённые РПГ-7, оперативно прибыли на место инцидента.

На видеозаписи можно увидеть, что один из танков Израиля совершает демонстративные манёвры, разворачивая башню в разные стороны. Ливанские военные в это время заняли поблизости боевые позиции.

В итоге, до вооружённого столкновения дело не дошло, и израильские танки вскоре покинули буферную зону.

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  • Анна
  • 02.06.2020
  • читать 1 минуту
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