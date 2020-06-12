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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в разговоре с Владимиром Путиным высказался о калининградских врачах, обвиняемых в убийстве новорожденного.

Как сообщается, в конце июня прошлого года следствие обвинило двух врачей родительного дома №4 в Калининграде. Главный врач была обвинена в организации убийства, а реаниматолог-анестезиолог – в исполнении. Согласно версии следствия, в ноябре 2018 года в перинатальном центре родился недоношенный ребёнок. Главный врач, не желая портить статистику, и собираясь сэкономить ресурсы больницы, дала указание избавиться от ребёнка, а в документах указать, что он умер ещё в утробе матери.

Как заявил Рошаль, он обязан исполнить просьбу врачебного сообщества и заявить, что за происходящем в Калининграде по делу об этом убийстве, необходимо очень внимательно следить. Он отметил, что подобного в России не было с 1953 года, и также заявил, что готов выступить и пояснить, почему это всё неправильно.

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