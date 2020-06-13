Ксения Собчак в своей передаче “Осторожно, новости!” неудачно пошутила над Стасом Костюшкиным, который недавно рассказал о пережитом в детстве акте насилия.

Артист, как ранее сообщалось, признался в совершённом над ним сексуальном насилии, которое произошло в его восемь лет. По словам Костюшкина, он рассказал об этом не для поднятия своих рейтингов, а для того, чтобы предостеречь родителей.

Собчак, комментируя новость о поправках в закон по полиции, вспомнила об этой истории. Она задала вопрос своему гостю о том, что будет после того, как полицейским разрешат стрелять в людей. Она предположила, что им начнут подбрасывать запрещённые вещества, или всех насиловать, как Костюшкина.

Подписчики Собчак её высказывание не оценили и заявили, что она перешла черту дозволенности. Сам артист сообщил, что его слова Собчак весьма задели.