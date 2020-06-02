Актёр Крис Эванс в передаче The Graham Norton Show высказался о возвращении его персонажа Капитана Америки в киновселенной Marvel.

Согласно его словам, исполнение роли Капитана Америки было замечательным опытом, закончившимся на высокой ноте. Возвращение его персонажа в киновселенную, как он считает, будет довольно рискованным шагом, и лучше оставить всё так, как есть.

Сценаристы фильма “Мстители: Финал” Кристофер Маркус и Стивен МакФили согласны с этим мнением, заявив, что возвращение Стива Роджерса в киновселенную сведёт на нет весь эффект завершённой истории.

Также ранее Крис Эванс опровергал слухи о том, что его постаревший персонаж появится в сериале “Сокол и Зимний Солдат”, который выйдет на Disney+.