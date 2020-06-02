Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актёр Крис Эванс в передаче The Graham Norton Show высказался о возвращении его персонажа Капитана Америки в киновселенной Marvel.

Согласно его словам, исполнение роли Капитана Америки было замечательным опытом, закончившимся на высокой ноте. Возвращение его персонажа в киновселенную, как он считает, будет довольно рискованным шагом, и лучше оставить всё так, как есть.

Сценаристы фильма “Мстители: Финал” Кристофер Маркус и Стивен МакФили согласны с этим мнением, заявив, что возвращение Стива Роджерса в киновселенную сведёт на нет весь эффект завершённой истории.

Также ранее Крис Эванс опровергал слухи о том, что его постаревший персонаж появится в сериале “Сокол и Зимний Солдат”, который выйдет на Disney+.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Филипп Киркоров высмеял шоу Елены Малышевой и спел песню про простату

Филипп Киркоров принял участие в новом выпуске передачи на СТС #вмаскешоу. В… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.06.2020
  • читать 1 минуту

С 1 июня в Москве снимается ряд ограничений

В Москве с 1 июня отменяются некоторые ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.06.2020
  • читать 1 минуту

В Санкт-Петербурге друзья дочери воспитательницы детского сада украли из квартиры 400 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге ведётся расследование кражи, которая была совершена на вечеринке несовершеннолетней местной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 2 июня – ясно, до 14 °C | город Мытищи, 2 июня – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский, 2 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 2 июня – пасмурно, до 14 °C | Королев, 2 июня – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск, 2 июня – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 2 июня – пасмурно, до 24 °C |