На Ближнем Востоке оценили боеспособность египетских войск в связи с ухудшением отношений между Египтом и Турцией.

Как отмечается, Каир и Афины недавно пришли к соглашению демаркации водных границ. Предполагается, что, таким образом, Турция не сможет проводить поиск месторождений газа в Средиземном море. Также сообщается, что у Египта есть интересы в Ливии.

В публикации о египетском вооружении также имеется информация о том, что дальняя оборона происходит за счёт ЗРК С-300ВМ российского производства. Как сообщается, в 2014-2016 годах три таких комплекса были поставлены Каиру.

На среднем радиусе находятся ЗРК Бук-М2Э, причём ранее информации об этом отсутствовала. В радиусе до 15 километров на защите стоят ЗРК Тор-М2Э. Все системы находятся в одной сети командования и управления ПВО Египта.