Компания Warner Bros заявила о разработке игры по сюжету саги “Властелин колец”. Как сообщается, разработка ведётся совместно с китайской фирмой NetEase.

Согласно имеющейся информации, события игры происходят в Третью эпоху Средиземья. Она начинается с победы над Сауроном и заканчивается отбытием Фродо и Бильбо в Валинор. Разработчики обещают игрокам встречу с героями из оригинальной трилогии, а также уже знакомые локации.

Игра разрабатывается под мобильные системы и имеет название The Lord of the Rings: Rise to War. Других подробностей в настоящее время об игре нет, но предполагается, что они должны появиться в самое ближайшее время. Приблизительная дата выпуска игры, а также поддерживаемые платформы, пока что также неизвестны.