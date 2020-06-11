Компания Disney обновила график выхода своих фильмов в России на текущий год.

Первая премьера состоится 23 июля. В этот день начнёт показ фильма “Мулан”. Следующая премьера будет только через месяц – 27 августа выйдет триллер “Новые мутанты”.

По одному фильму будет в сентябре и октябре. 17 сентября в прокат выйдет “King’s Man: Начало”, 8 октября – триллер “Смерть на Ниле”.

В ноябре состоятся премьеры уже сразу трёх фильмов. Давно ожидаемая “Черная вдова” от Marvel выйдет 5 ноября. 12 ноября состоится премьера триллера “Глубокие воды”, и 19 ноября – анимационного фильма “Душа”, созданного вместе с Pixar.

В декабре запланированы две премьеры – 10 декабря – “Главный герой”, и 17 декабря – “Вестсайдская история”.

29 октября выйдет фильм российского производства от Disney “Спасите Колю”, и 24 декабря – “Последний богатырь: Корень зла”.