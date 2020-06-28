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Дарья Клишина, прыгунья в длину из РФ, разместила в соцсети «Инстаграм» фотоснимки в купальном костюме и поставила фанатов перед тяжелым выбором.

На трех опубликованных фотографиях спортсменка позирует в красивом слитом купальнике на фоне водопада. В подписи к ним легкоатлетка пожелала всем отличных выходных и спросила у пользователей, какое фото они считают самым лучшим. Однако поклонники так и не смогли определиться с выбором, заявив, что на всех снимках Клишина выглядит, как королева.

Многие также обратили внимание на татуировку, нанесенную на одной из ягодиц спортсменки. Фанаты отметили, что легкоатлетка выбрала отличное место для тату. Менее чем за сутки данный пост набрал более 27 тысяч отметок «нравится».

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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