На Западе за полную оцифрованность были отмечены зенитно-ракетные комплексы С-350 “Витязь” российского производства. Об этом сообщили журналисты китайского издания Sohu, не называя при этом западного источника.

Как отмечается, данные комплексы весьма успешно производятся в России, а также продаются за границу. Авторы также отметили, что раньше Пекин приобретал у России вооружение этого типа. Но в настоящее время Китай занимается производством подобного вооружения самостоятельно.

Кроме того, издание сообщает, что комплекс FD-2000 по праву зовут “китайским вариантом С-300”, несмотря на то, что мощности у китайского вооружения больше. Также имеющийся на вооружении комплекс по техническим и боевым характеристикам практически аналогичен российским ЗРК С-400, но дешевле в производстве. Военная продукция Китая, как отмечается, на международном рынке вполне способна составить конкуренцию российскому.