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В ходе конфликта между пограничными силами КНР и Индии в области Ладакх, расположенной в Гималаях, погибли несколько десятков человек.

Потасовка произошла из-за наблюдательного пункта, возведенного китайцами на стороне Индии, а впоследствии демонтированного индийскими военнослужащими. Во время конфликта бойцы не использовали огнестрельное оружие, однако кидались камнями и сражались палками. Драка длилась несколько часов. В результате скончались 20 индийских военных. Китай не раскрывает свои потери, но в СМИ заявляют, что они оказались не меньше.

Указывается, что китайские и индийские пограничники регулярно сталкиваются друг с другом на спорной территории, однако впервые в конфликте кто-то погиб. Журналисты напоминают, что КНР и Индия обладают ядерным оружием.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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