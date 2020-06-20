В ходе конфликта между пограничными силами КНР и Индии в области Ладакх, расположенной в Гималаях, погибли несколько десятков человек.

Потасовка произошла из-за наблюдательного пункта, возведенного китайцами на стороне Индии, а впоследствии демонтированного индийскими военнослужащими. Во время конфликта бойцы не использовали огнестрельное оружие, однако кидались камнями и сражались палками. Драка длилась несколько часов. В результате скончались 20 индийских военных. Китай не раскрывает свои потери, но в СМИ заявляют, что они оказались не меньше.

Указывается, что китайские и индийские пограничники регулярно сталкиваются друг с другом на спорной территории, однако впервые в конфликте кто-то погиб. Журналисты напоминают, что КНР и Индия обладают ядерным оружием.