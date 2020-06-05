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Китайский Центробанк намерен скрестить свою валюту с криптовалютой, создав тем самым «цифровой юань», который будет отвязан от банковской системы – это позволит ему конкурировать с долларом и убить биткоин.

Согласно словам экспертов из издания Bloomberg, главной особенностью новой цифровой валюты станет тот факт, что ее ценность обеспечит китайское государство. При этом она будет находиться только на цифровых кошельках, то есть у нее не появится физического воплощения. Подобная система платежей не будет зависеть от кредитного рейтинга или финансового состояния банковских структур.

Работники финансовых учреждений при этом не смогут украсть, вывести или раздать цифровые накопления. Государство же сможет контролировать все платежи и тонко настраивать экономику. При желании Китаю удастся внедрить данную систему в другие страны, сделав «цифровой юань» конкурентом доллара США.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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