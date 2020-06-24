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Китайские специалисты пришли к выводу, что группа крови может влияет на шанс заражения коронавирусом.

Как сообщается, учёные из Академии медицинских наук Китая провели анализ крови, взятой у 2 173 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Выяснилось, что большая часть из них, около 38%, имели II группу крови (A). Людей, у которых была I группа крови (0), было меньше всего. Доля остальных не превышала 25%.

Также был проведён анализ крови у 206 человек, скончавшихся из-за коронавируса. У 81 пациента (41% от всех умерших) также имелась II группа крови.

Таким образом, специалисты заявили, что люди со II группой крови наиболее уязвимы для коронавируса, а люди с I группой крови имеют меньше шансов им заразиться.

Есть шанс излечиться от коронавируса у носителя второй группы крови?

На самом деле, особой разницы в лечении людей с разными группами крови на данный момент замечено не было. Поэтому стоит понимать, что клинически доказан повышенный риск заражения коронавирусом у людей с II группой крови, но разницы в лечении не наблюдается.

Впрочем, также отмечается, что в исследовании участвовало слишком мало людей для того, чтобы считать подобные выводы однозначно убедительными.

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