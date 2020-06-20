Израильские военнослужащие сумели захватить российскую ракету от комплекса “Панцирь-С”.

Согласно имеющейся информации, у них оказалась ракета, которая некоторое время назад упала на территории Голанских высот. Ракета была запущена из Сирии для отражения израильской крылатой ракеты, однако свою задачу она не выполнила.

При этом, это не единственный случай, когда “Панцири” не достигали своих целей при атаке противника в Сирии. Эффективность комплексов снизилась именно после того, как Израиль смог заполучить ракету. Как предполагается, специалисты Израиля изучили её конструкцию и разработали способ противодействия комплексам, созданным в России.

Как сообщается, ЗРПК без труда способны обнаружить свою цель, но поразить их получается не всегда, что наводит на мысли о том, что Израиль каким-то образом глушит ЗУР и мешает вести прицельный огонь.