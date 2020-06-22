Огромный брезент растянули на снегу, покрывающем ледник. Таким образом часть альпийских гор планируют защитить от глобального потепления.

В северной Италии ледник Пресена потерял более трети своего объема с 1993 года.

Как только лыжный сезон заканчивается, а канатные дороги останавливаются, защитники природы стремятся остановить таяние, используя белые брезенты, которые блокируют солнечные лучи.

«Эта область постоянно сокращается, поэтому мы покрываем как можно большую ее часть», – объясняет 34-летний Давид Паницца, который возглавляет компанию Carosello-Tonale, выполняющую эту работу.

Начало инициативе было положено в 2008 году. Тогда брезентом закрывали примерно 30 тыс. кв. м. Теперь команда размещает его на территории в 100 тыс. кв. м.

В качестве «покрывала» используется геотекстильный брезент, который отражает солнечный свет, поддерживает температуру ниже внешней и сохраняет максимальное количество снега.

На границе между регионами Ломбардия и Трентино-Альто-Адидже рабочие раскатывают длинные полосы материала, покрывая территорию на высоте от 2700 до 3000 метров.

Они методично движутся вниз по горе под ясным голубым небом, чтобы расстелить «покрывало», сшивают куски брезента вместе, чтобы лучи солнца не проходили сквозь небольшие отверстия. Мешки с песком выступают в качестве груза, защищающего от ветра.

Полосы размером 70 на 5 метров трудно отличить от находящегося под ними снега, если смотреть снизу вверх.

«Существуют системы накрытия ледников, подобные нашим на нескольких австрийских территориях, но поверхность, покрытая брезентом, намного меньше», – отмечает Паницца.

Брезенты австрийского производства стоят до 400 евро каждый, и их установка занимает шесть недель. Такой же срок требуется для демонтажа до наступления зимы.

48-летний Франко Дель Перо руководит процессом и говорит, что технологические усовершенствования означают, что современные брезенты защищают лучше, чем более ранние версии.

«Когда мы снимаем их в сентябре и видим, что они сделали свою работу, мы чувствуем гордость», – подчеркнул он.