Индия переправила на границу с Китаем ударные вертолёты и истребители. Об этом сообщило издание The Times of India.

Согласно имеющейся информации, в Восточный Ладакх были отправлены вертолёты Apache, которые имеют оснащение ракетами Hellfire, а также вертолёты Chinook, доставляющие артиллерию. Военная техника, как отмечается, была доставлена при помощи тяжёлых транспортных самолётов. Кроме того, были размещены истребители на авиабазах, а Бенгальском заливе увеличено количество боевых кораблей.

Как сообщает издание, Индия демонстрирует Пекину то, что готова к эскалации военного конфликта. При этом отмечается, что Индия желает мира, но поддерживать суверенитет является более важной задачей.