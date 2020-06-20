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Индия переправила на границу с Китаем ударные вертолёты и истребители. Об этом сообщило издание The Times of India.

Согласно имеющейся информации, в Восточный Ладакх были отправлены вертолёты Apache, которые имеют оснащение ракетами Hellfire, а также вертолёты Chinook, доставляющие артиллерию. Военная техника, как отмечается, была доставлена при помощи тяжёлых транспортных самолётов. Кроме того, были размещены истребители на авиабазах, а Бенгальском заливе увеличено количество боевых кораблей.

Как сообщает издание, Индия демонстрирует Пекину то, что готова к эскалации военного конфликта. При этом отмечается, что Индия желает мира, но поддерживать суверенитет является более важной задачей.

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