В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.

В издании отмечают, что эти действия являются ответом на расширение военного контингента Китая возле озера Пангонг Цо. В соответствующий регион также были отправлены модифицированные Т-72М1. Перевозка бронетехники проводится путем использования железнодорожных составов.

На телеканале CCTV тем временем сообщают, что Поднебесная начала усиливать свою военную группировку в приграничной области, развертывая базы и перебрасывая боевую технику. В результате обстановка в спорном регионе Ладакха накалилась до предела. В СМИ напоминают, что обе страны обладают ядерным оружием.