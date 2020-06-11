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В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.

В издании отмечают, что эти действия являются ответом на расширение военного контингента Китая возле озера Пангонг Цо. В соответствующий регион также были отправлены модифицированные Т-72М1. Перевозка бронетехники проводится путем использования железнодорожных составов.

На телеканале CCTV тем временем сообщают, что Поднебесная начала усиливать свою военную группировку в приграничной области, развертывая базы и перебрасывая боевую технику. В результате обстановка в спорном регионе Ладакха накалилась до предела. В СМИ напоминают, что обе страны обладают ядерным оружием.

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