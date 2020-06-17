Домагой Вида, игрок хорватской сборной и защитник турецкого клуба «Бешикташ», собирается сменить команды. Инсайдеры заявляют, что он может стать членом российского клуба.

В СМИ при этом напоминают, что ранее хорватский спортсмен выступал за киевское «Динамо». В рамках одного из матчей, прошедших против сборной РФ, Вида прокричал фразу «Слава Украине!». Это привело к гневной реакции со стороны российских болельщиков и футболистов. В результате хорвату затем пришлось извиняться перед ними.

Теперь же сразу несколько источников, включая Левента Умита Эропа, журналиста Sporun Dibi, сообщают, что с Видом в настоящее время ведет переговоры неизвестный клуб, участвующий в премьер-лиге России. Ранее хорват заявил, что собирается уйти из «Бешикташа» после завершения текущего сезона.