Геологи из США обнаружили, что круговорот пород коры Земли начался сразу после возникновения планеты.

Перед учёным давно стоял вопрос о том, когда начали двигаться тектонические плиты и образовались материки. Были найдены доказательства того, что процесс мог происходить как сразу после формирования Земли, так и относительно недавно – около 3,2 миллиардов лет назад.

В пробах мантии, взятых из срединно-океанических хребтов Земли, были обнаружены фрагменты, составляющие первичную кору планеты. Так, во взятых 500 образцах было найдено от 5% до 6% пород верхних слоёв мантии. Это слишком большое количество, которое не успело накопиться бы за три миллиарда лет.

Таким образом, был сделан вывод, что круговорот пород коры Земли начался намного раньше – почти что с самого момента её возникновения. При этом, как отмечается, скорость этого круговорота за всё прошедшее время практически не изменилась.