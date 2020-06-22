Актёр Федор Добронравов, являющийся исполнителем одной из главных ролей в сериале “Сваты”, рассказал о переносе съёмок седьмого сезона на следующий год.

Причиной этому является пандемия коронавирусной инфекции. Как отмечается, съёмки некоторых эпизодов были проведены ещё зимой в Белоруссии. После этого планировалось возобновить их в мае для работы над летними эпизодами. Однако из-за коронавируса пришлось временно отложить съёмки, и в настоящее время команда к ним не успела подготовиться. Съёмки летних эпизодов также должны были пройти в Белоруссии.

В седьмом сезоне “Сватов” запланировано 12 серий. Предполагалось, что на экранах сериал появится в 2021-2022 году, однако теперь премьера, как и сами съёмки, откладывается на год, и ждать сериал на экранах стоит не раньше 2023 года.