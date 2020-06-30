Представители епархии Екатеринбурга сообщили о начале проверки информации о том, что в Среднеуральском женском монастыре в отношении детей проявлялись насильственные действия.

Отмечается, что роль духовника выполнял схиигумен Сергий, которому ранее запретили проводить священнослужения и участвовать в них. В настоящий момент епархией был определен список воспитанников религиозного учреждения, заявивших, что к ним применяли насилие во время их нахождения в монастыре.

Сотрудники епархии проводят сбор информации и изучают причины того, почему эти обвинения не были опубликованы ранее. При необходимости всем воспитанникам будет оказана психологическая и духовная поддержка.