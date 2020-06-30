читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители епархии Екатеринбурга сообщили о начале проверки информации о том, что в Среднеуральском женском монастыре в отношении детей проявлялись насильственные действия.

Отмечается, что роль духовника выполнял схиигумен Сергий, которому ранее запретили проводить священнослужения и участвовать в них. В настоящий момент епархией был определен список воспитанников религиозного учреждения, заявивших, что к ним применяли насилие во время их нахождения в монастыре.

Сотрудники епархии проводят сбор информации и изучают причины того, почему эти обвинения не были опубликованы ранее. При необходимости всем воспитанникам будет оказана психологическая и духовная поддержка.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Подмосковье в Оке утонула 7-летняя девочка

Сотрудники управления СКР по Подмосковью сообщили об обнаружении в реке Ока тела… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Следователи проводят проверку по факту видео с избиением мужчины в Якутске

Представители СКР по Якутии сообщили о начале проведении проверки по факту появления… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Егор Крид обогнал Тимати в списке Forbes по годовому доходу

Российскому исполнителю Егору Криду удалось обогнать рэп-певца Тимати по годовому доходу, согласно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 июня – пасмурно, до 23 °C | город Мытищи, 30 июня – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 июня – пасмурно, до 17 °C | Южно-Сахалинск, 30 июня – переменная облачность, до 16 °C | Королев, 30 июня – переменная облачность, до 26 °C | Подольск, 30 июня – переменная облачность, до 20 °C | Армавир, 30 июня – небольшая облачность, до 28 °C |