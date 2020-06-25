Истребители F-22 и F-35, созданные в США с применением «стелс»-технологий, имеют уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы России.

Согласно словам некоторых военных экспертов, российские системы РЭБ способны вывести из строя электронику новейших американских боевых самолетов, приводя к отключению у них двигателей. Дело в том, что конструкторы из США не тестировали данную воздушную технику при мощном радиоэлектронном воздействии.

Ранее в СМИ сообщили, что последние происшествия с данными истребителями, в ходе которых у них вырубились двигатели, связаны с выходом из строя ряда электронных частей. Некоторые предположили, что это связано с размещением на Кубе новейшей системы РЭБ российского производства.