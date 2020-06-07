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В Сети была опубликована видеозапись экстремального полёта сирийского Ми-25.

Как сообщается, вертолёт, находящийся на вооружении ВВС Сирии, совершил приближение к земле, однако не стал осуществлять посадку, и начал лететь параллельно земле на высоте около трёх метров. После этого пилот вновь набирает высоту. Отмечается, что масса этого вертолёт – около 11 тонн.

Согласно имеющейся информации, экипаж боевых воздушных кораблей отрабатывают подобные приёмы не только в Сирии, но и в других странах. Осуществляя подобные манёвры, воздушные корабли имеют возможности приблизиться к противнику, оставшись при этом незамеченным. В основном такие манёвры отрабатываются именно на вертолётах, так как их конструкция позволяет передвигаться на предельно низких высотах.

Экстремальный полет Ми-25 ВВС Сирии был снят на видео

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