В Ливии стартовала военная кампания Египта против сил Турции.

Как сообщается, истребители F-16, принадлежащие Египту, были направлены в Ливию с целью поддержки Ливийской национальной армии. 22 июня была обнародована информация о том, что военная авиация Египет вошла в воздушное пространство Ливии.

Днём ранее сообщалось, что Каир официально заявил о своих намерениях вмешаться в ситуацию, но на то момент не предпринимал активных действий. Как заявил президент страны, подобны действия продиктованы стремлением защитить границы Египта от террористов и помочь Ливии.

Отмечается, что если Египет вмешается в конфликт в Ливии, то у Турции и турецких джихадистов не хватит сил, чтобы продержаться более недели. Для Анкары это крайне плохая ситуация. По некоторым данным, истребители Египта уже начали атаковать позиции турецких военных, о чём свидетельствуют спутниковые снимки.