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Дочь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Елизавета вместе со своей матерью снялась в домашнем видео, на котором рассказала о репетиции своей роли с бананом.

Согласно её рассказу, она приняла участие в пробах к фильму, где есть интимная сцена. Она сняла видео с бананом, назвав это эротической сценой для того, чтобы продемонстрировать свои достоинства. Также она отмечает, что эта сцена является самой главной в фильме, демонстрируя рукой и ртом то, что она подразумевает.

Её мать, снимающая видео, согласилась с ней и сообщила, что это во многих фильмах самое главное.

Также Елизавета иронично отмечает, что профессия артиста является хорошей, особенно если ты находишься в артистической семье. Она заявила, что непонятно, зовут её снимать из-за того, что она хорошая актриса, или по блату из-за семьи или парня, также являющегося известным артистом.

Елизавета пошутила, что, по словам мамы, она актриса “ничего”, но затем сообщает, что у мамы весьма своеобразный вкус.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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