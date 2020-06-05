В Сети появилось изображение “Бэтмобиля” для нового фильма о Бэтмане.

Первым фотографию в своём Twitter опубликовал создатель концепта Джефф Фрост, но в скором времени фото было удалено с его страницы. Но слишком поздно – кадр уже успел разойтись по Сети и пабликам поклонников супергероя.

Как сообщается, новый “Бэтмобиль” стал ещё сильнее напоминать настоящее авто, его даже сравнили с модифицированным маслкаром. Автомобиль объединяет в себе черты Charger, Mustang и Camaro первых поколений. Отмечается, что такую машину рисовали в комиксах о супергерое, выходящих ещё несколько десятилетий назад.

Премьера нового фильм о Бэтмане, главную роль в котором исполнить Роберт Паттисон, планируется в конце июня 2021 года.