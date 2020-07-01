Американское издание Popular Mechanics предположило, что причиной повышения уровня радиации, произошедшего в Северной Европе, могут являться проводимые Россией испытания крылатой ракеты “Буревестник”.

Так, превышение уровня радиации было замечено в июне в Норвегии, Финляндии и Швеции в районах, которые соседствуют с Россией.

В ходе исследований был выявлен искусственный изотоп йод-131, чей период полураспада составляет восемь суток. Этот изотоп, как отмечается, является одним из продуктов ядерной реакции.

Кроме того, указывается, что, по сведениям норвежских учёных, возможный источник радиации может находиться в западной части России. Впрочем, это лишь предположение, и точно утверждать этого учёные не могут.