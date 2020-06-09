Возлюбленная Криштиану Роналду, известного футболиста из Португалии, Джорджина Родригес опубликовала в Сети фотоснимок в сексуальном платье.

Популярная модель разместила соответствующую фотографию на своей страничке в соцсети «Инстаграм». На ней она позирует в коротком платье с глубоким декольте. В результате подписчики Родригес получили возможность хорошенько рассмотреть ее стройные ножки и красивую грудь.

Менее чем за сутки фотография набрала почти 1,7 миллиона отметок «нравится» и тысячи комментариев. Большинство пользователей восхитились стройной фигурой модели и ее роскошными формами.