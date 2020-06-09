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Возлюбленная Криштиану Роналду, известного футболиста из Португалии, Джорджина Родригес опубликовала в Сети фотоснимок в сексуальном платье.

Популярная модель разместила соответствующую фотографию на своей страничке в соцсети «Инстаграм». На ней она позирует в коротком платье с глубоким декольте. В результате подписчики Родригес получили возможность хорошенько рассмотреть ее стройные ножки и красивую грудь.

Менее чем за сутки фотография набрала почти 1,7 миллиона отметок «нравится» и тысячи комментариев. Большинство пользователей восхитились стройной фигурой модели и ее роскошными формами.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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