Одиннадцатилетняя девочка получила колото-резанную рану в ходе пьяной драки, произошедшей в одном из жилых зданий города Выборг.

Местные правоохранительные органы сообщают о том, что двое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире. Вскоре между ними вспыхнул конфликт. Они вооружились ножами и напали друг на друга. Рядом с одним из них в тот момент времени стоял ребенок.

Мужчина ранил девочку, ударив ее ножом по руке. Приехавшие на вызов медики оказали ей первую помощь, а затем доставили в медучреждение. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое. Полицейские организовали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.